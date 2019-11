Les Sherbrookois évacués commencent à rentrer à la maison

SHERBROOKE | Le niveau de la rivière Saint-François, qui passe en plein centre-ville de Sherbrooke, a baissé significativement au cours de la nuit et les personnes évacuées commencent à réin tégrer leur résidence, samedi.

Le niveau de l’eau de la rivière Saint-François a atteint une hauteur record en période automnale de 25 pieds ce qui a forcé l’évacuation de près de 250 personnes près du centre-ville.

Samedi matin, le niveau avait descendu sous la barre des 18 pieds.

Les mauvaises conditions météorologiques ont particulièrement touché la région de l’Estrie. Au moins 100 millimètres de pluie sont tombés dans la région.

Les pannes de courant continuent d’affecter la région de l’Estrie avec 40 000 clients dans le noir. À Sherbrooke, desservi par Hydro-Sherbrooke, environ 4000 personnes sont toujours privées d’électricité.

«Des équipes de réparation, accompagnées d'équipes d'émondage, sont présentes sur le terrain», a fait savoir la Ville de Sherbrooke sur sa page Facebook.

L’administration municipale a précisé que la priorité était donnée aux secteurs «où le plus de clients sont touchés dans l'arrondissement de Fleurimont et dans des secteurs de Rock Forest, Lennoxville et Saint-Denis de Brompton».

Par ailleurs, le centre d’accueil pour sinistrés devait «opérationnel» pour quelques heures encore, «le temps d’amorcer progressivement la phase de rétablissement auprès des personnes évacuées».