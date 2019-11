Loi 21: vers une collision frontale

Après le Globe and Mail, qui a publié un éditorial demandant au premier ministre de combattre « l’odieuse » loi 21, considérée comme une honte nationale et une « tache sur le pays », c’est au tour du conseil municipal de Toronto de condamner à l’unanimité­­­ notre (timide) loi sur la laïcité.

Le journal le plus important du pays. Suivi par la ville la plus importante du pays.

Plus qu’un débat à saveur politique, on assiste à un véritable duel philosophique entre deux conceptions incompatibles du vivre-ensemble.

Il n’aura fallu qu’une loi, une seule loi, pour raviver un feu que l’on croyait éteint et permettre à la terre brûlée du nationalisme québécois de donner plus de blé qu’un meilleur avril.

Jetterons-nous cette loi aux poubelles en disant « Pardon, mononcle, c’était une mauvaise idée, merci de nous avoir ramenés à la raison », ou dirons-nous, comme Robert Bourassa un certain jour de juin, que le Canada anglais doit comprendre de façon très claire que, « quoi qu’on dise et quoi qu’on fasse, le Québec est, aujourd’hui et pour toujours, une société distincte, libre et capable d’assumer son destin et son développement » ?