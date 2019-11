Ne pas (trop) penser au succès

En 2016, l’artiste britannique Michael Kiwanuka a vécu un succès inespéré, avec son deuxième disque Love & Hate. Propulsé par la série de Jean-Marc Vallée, Big Little Lies, qui utilisait Cold Little Heart comme chanson-thème, le musicien a vu son statut changer momentanément. Pour son nouvel album, Kiwanuka a essayé de ne pas trop se préoccuper de cette nouvelle popularité. Le Journal s’est entretenu avec lui.

Sachant le succès qu’a connu Love & Hate, comment as-tu abordé le travail sur ce nouvel album ?

« On a commencé de la même façon qu’on a terminé Love & Hate. J’ai travaillé avec les mêmes réalisateurs [Danger Mouse et Inflo]. On a poursuivi dans la même veine. Je me sentais bien, je ne ressentais pas de pression. »

Est-ce que le succès de Love & Hate t’a pris par surprise ?

« Oui, c’était génial. Les gens qui l’ont écouté ont semblé connecter avec l’album d’une façon spéciale. Ils l’ont écouté vraiment en entier. C’est le rêve de tous les artistes. Personnellement, j’aime encore l’objet qu’est un album. Je le vois comme une œuvre d’art. Je trouve ça encourageant de voir que ça peut encore rejoindre les gens. »

De quelle façon as-tu pu succéder à un album qui t’avait permis d’atteindre tout ce que tu voulais atteindre ?

« Je pense que si tu fais de la musique seulement pour le plaisir d’en faire, tu vas réussir à faire un autre album. Après ça, personne n’est parfait. Parfois, tu crées des choses que les gens ne vont pas aimer autant. Ou ils vont trouver ça différent. Mais pour être honnête, c’est la façon de faire les choses. Il faut continuer de bouger. Oui, on peut profiter du succès, mais il faut savoir passer à autre chose, car tu ne pourras évoluer. »

As-tu pensé au vinyle pour cet album ?

« Oui, j’y pense toujours ! Par exemple, la première pièce de chaque côté du vinyle doit capter l’attention. C’est le moment où les gens déposent l’aiguille et ils pourraient décider de changer d’album. Chaque aspect est important, même le visuel. La pochette est plus grosse, alors il faut la concevoir avec soin. »

La nouvelle tournée passera par Montréal en février. Quels souvenirs gardes-tu de ton dernier concert dans la métropole, en mai 2017 ?

« Je me souviens qu’il pleuvait beaucoup ! Nous n’avions pu vraiment nous promener. Nous étions restés dans l’autobus et autour de la salle jusqu’en soirée. Je me souviens que la salle s’appelait Corona et que c’est un théâtre magnifique. Ç’a été l’un de nos meilleurs concerts de la tournée, en fait. Il y avait des tunnels pour aller en coulisse et ça me faisait penser à un théâtre européen. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de retourner jouer au même endroit. J’espère qu’il ne pleuvra pas, cette fois (rires) ! »

Quel impact la série Big Little Lies, sur HBO, a-t-elle eu sur ta carrière ?

« Ç’a été énorme, surtout en Amérique du Nord. Ç’a amené ma musique à beaucoup plus de gens. Ç’a donné un nouveau contexte à la chanson. Il y a plus de gens qui ont cherché ma musique, mes albums. »

As-tu été en contact avec Jean-Marc Vallée ?

« On l’a été pour la deuxième saison, car il voulait utiliser ma chanson encore une fois, mais dans une version différente. Je suis content de voir que la pièce a si bien fonctionné avec la série. »

► Le troisième album de Michael Kiwanuka, KIWANUKA, est présentement sur le marché. Le Britannique sera en concert au Théâtre Corona de Montréal le 7 février 2020. Pour les détails : michaelkiwanuka.com