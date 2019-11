Rester ou partir, une décision à planifier

Fin 2015, Linda Prévost et Serge Desjardins ont contacté un planificateur financier indépendant. Ils souhaitaient obtenir un avis objectif sur leur situation financière. Pouvaient-ils s’offrir dès maintenant leur retraite de rêve ?

M. Desjardins avait trois choix : opter pour sa pleine rente dès le printemps suivant, reporter sa retraite, mais sans avantage supplémentaire, ou déplacer toute la valeur accumulée dans des régimes personnels, soit une part dans un REER, une autre dans un compte de retraite immobilisé (CRI), et une somme importante en argent.

Le planificateur a élaboré divers scénarios, analysé les conditions du régime et mesuré les conséquences de chacun des choix. Non seulement l’aspect budgétaire a dû être évalué, mais il fallait penser à la solvabilité du régime et la transmissibilité aux héritiers. C’est principalement sur cet aspect que la décision fut prise.