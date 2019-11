Se préparer à affronter l’hiver

À l’automne, il faut préparer sa maison pour l’hiver. Mais pourquoi ces tâches doivent-elles être faites à ce moment précisément?

La Garantie de construction résidentielle (GCR) explique qu’il est important de vérifier l’état de sa propriété à l’automne en prévision de la saison hivernale. Préparer sa demeure à affronter les rigueurs du climat est une chose, mais dans l’éventualité de la découverte d’un problème, il s’agit du moment tout indiqué pour prendre les moyens adéquats pour le résoudre.

Extérieur prêt à affronter l’hiver

Si ce n’est déjà fait, la fermeture de la piscine trône au sommet de la liste des choses à faire avant l’hiver. Avec les températures plus fraîches, il est important de fermer et purger le système d’irrigation, de retirer et d’entreposer le boyau d’arrosage et d’enlever le climatiseur ou, si cela s’avère impossible, de le couvrir d’une enveloppe protectrice. Par mesure préventive, GCR recommande également de vérifier l’état des coupe-froids, de les réparer au besoin, et de dépoussiérer les plinthes et radiateurs électriques avant de chauffer l’habitation.

Margelles et gouttières sans feuilles mortes

Retirer les feuilles mortes et les débris des margelles et des gouttières permettra à ces dernières d’effectuer adéquatement leur travail lors de la fonte des neiges au printemps prochain.

Toiture en bon état

Procéder à une inspection visuelle de la toiture permet de déceler les signes d’usure et les surfaces abîmées qui pourraient causer des problèmes d’étanchéité. En cas de redoux ou à la fonte des neiges, de l’eau pourrait s’infiltrer et endommager la toiture, et même pénétrer dans la maison.

Si la toiture est plutôt de type plat, s’assurer que le drain de toit fonctionne correctement permet d’éviter l’accumulation d’eau qui deviendra progressivement de la glace avec l’arrivée du temps froid.

Sorties et entrées d’air propres

Nettoyer la sortie d’air de la sécheuse de même que celle de l’échangeur d’air permet d’éviter le risque que les accumulations de matières dans les conduits et au grillage protecteur s’enflamment et causent un incendie. GCR recommande aussi de nettoyer, au besoin, le filtre de l’échangeur d’air.

À présent, au travail, et soyez prudent! Mais si vous préférez, vous pouvez faire affaire avec des professionnels pour effectuer l’inspection et pour réaliser les travaux correctifs, le cas échéant.