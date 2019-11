Les centenaires sont de plus en plus nombreux sur terre. Si l’espérance de vie se prolonge, aussi bien la vivre en santé en ayant accès à une belle qualité de vie. Ce livre nous fait découvrir où se trouvent les centenaires les plus heureux et quels sont leurs secrets de longévité.

Seriez-vous surpris d’apprendre que les centenaires les plus heureux sur terre qui vivent en santé habitent près de la mer ? Voilà déjà un secret tiré du livre Zones bleues qui fait suite à la série documentaire du même nom, diffusée sur France 5, où les auteurs ont rencontré des centaines de centenaires à travers le monde. Angèle Ferreux-Maeght, qui est chef cuisinière et naturopathe, s’est jointe à Vincent Valinducq, médecin généraliste et chercheur. Ils ont tous deux participé à une enquête internationale sur la longévité afin de produire un documentaire et rédiger cet ouvrage.

On y apprend que la génétique n’est responsable qu’à 20 % du phénomène de longévité et que les zones bleues sont les endroits sur terre où la longévité des résidents est nettement supérieure à la moyenne.

Les auteurs nous font découvrir différents lieux, dont le Costa Rica, plus précisément la péninsule de Nicoya, où 13 % de la population a plus de 90 ans et où 5 % sont âgés de plus de 100 ans. À cet endroit uniquement, les auteurs ont rencontré 44 centenaires lors d’une fête.

Okinawa, une île située au sud du Japon, est l’endroit où l’espérance de vie est la plus élevée au monde. On y compte 42 centenaires pour 100 000 habitants. Dans les montagnes de Sardaigne, une île italienne de la mer Méditerranée, près d’un habitant sur cinq est âgé de plus de 90 ans, tandis qu’en Grèce sur l’île d’Ikaria, plus d’un habitant sur trois a plus de 90 ans et vit de façon autonome. Force est de constater qu’ils vivent tous près de la mer ou de l’océan, des lieux réputés pour nous libérer du stress, le mal du siècle.

Une vie saine

Parmi les habitudes de vie des centenaires heureux, sachez que leur alimentation n’est pas toujours saine ; on boit de l’alcool et certains mangent de la charcuterie avec, en revanche, des aliments d’origine végétale, la plupart du temps. Cependant, les valeurs au cœur de leur vie sont l’amour, la bienveillance, la générosité ainsi que les liens familiaux et affectifs qui subsistent d’une génération à l’autre. La plupart d’entre eux sont aussi toujours actifs au sein de leur communauté, permettant de lutter contre l’isolement.

Abondamment illustré, cet ouvrage nous transmet très certainement l’envie de vivre mieux et plus longtemps, et surtout en toute sérénité.