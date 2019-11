Un conte pour adultes sensible et touchant

En portant à l’écran la pièce de théâtre Jouliks, la réalisatrice Mariloup Wolfe signe un joli conte pour adultes, porté par une performance émouvante de la jeune actrice Lilou Roy-Lanouette.

Mariloup Wolfe en a fait du chemin depuis la sortie de son premier film à titre de réalisatrice, Les pieds dans le vide, en 2009. Après avoir signé la réalisation de plusieurs séries télé (dont Ruptures et Hubert et Fanny), l’actrice et cinéaste revient au cinéma pour offrir ce second film qui n’a absolument rien à voir avec son premier, tant dans son style (fort différent) que dans sa mise en scène, nettement mieux maîtrisée cette fois-ci.

Adapté de la pièce de théâtre du même titre de l’auteure Marie-Christine Lê-Huu, Jouliks nous plonge dans le Québec rural des années 1970.

On y suit le personnage de Yanna (Lilou Roy-Lanouette), une fillette de sept ans qui a grandi dans une vieille maison de campagne isolée, avec ses parents bohèmes, Zak (Victor Andrés Trelles Turgeon) et Véra (Jeanne Roux-Côté). Yanna et ses parents filent le parfait bonheur, même si Zak s’absente souvent plusieurs jours pour aller retrouver les siens, des gitans. Mais la visite des parents de Véra viendra provoquer un choc de valeurs et de cultures et bouleverser l’ordre établi de la petite famille. Jusqu’à ce qu’un terrible drame survienne...

Candeur et poésie

Une des particularités de Jouliks, c’est que le récit est narré par le personnage de Yanna. C’est donc avec toute sa candeur et sa poésie enfantine que la fillette de sept ans raconte sa perception de son histoire familiale, de la rencontre entre ses parents aux premières années de son enfance passée auprès d’eux, à l’écart du reste du monde. Jouliks (qui signifie « voyous » en russe) évoque donc l’amour fou que porte une enfant de sept ans à ses parents, deux esprits libres attachants, mais imparfaits.

Pour son tout premier rôle à l’écran, la jeune Lilou Roy-Lanouette dégage un naturel fou à l’écran. Bien dirigée par Mariloup Wolfe, elle impressionne par sa fougue et la justesse de son jeu.

Jouliks est un beau film sensible et touchant, réalisé avec une belle maîtrise et un grand souci du détail (la reconstitution historique est impeccable). Le long métrage n’évite pas certains clichés, notamment dans sa présentation stéréotypée du peuple gitan (un reproche qui a d’ailleurs déjà été formulé par certains membres de la communauté rom). Mais malgré ces petites maladresses, Jouliks mérite d’être vu.

Jouliks

★★★

Un film de Mariloup Wolfe avec Lilou Roy-Lanouette, Victor Andrés Trelles Turgeon et Jeanne Roux-Côté.