Un trafic international de drogue démantelé depuis Pérouse en Italie

Près de 150 personnes ont été arrêtées à travers le monde à la suite d’une enquête de huit ans sur un trafic international de drogue parfaitement rodé, a révélé samedi le police de Pérouse (centre de l’Italie) qui chapeautait l’enquête.

Les autorités italiennes évoquent le démantèlement d’une « organisation inédite et insoupçonnée » de trafiquants internationaux de drogue, polyglottes et cultivés, couverts par d’autres activités professionnelles, coiffeurs, commerçants, acteurs ou chefs d’entreprise.

Résumant à la presse la longue enquête, le procureur de Pérouse, Giuseppe Petrazzini, a précisé que le réseau était chapeauté essentiellement par des ressortissants de Tanzanie, a rapporté l’agence italienne Agi.

L’enquête menée avec l’aide des polices italiennes anti-mafia et anti-stupéfiants, mais aussi avec la collaboration d’enquêteurs d’autres pays européens, a conduit à l’arrestation de 144 passeurs dans le monde, dont une ancienne reine de beauté d’Afrique du Sud interpellée à Naples en 2013.

Elle a aussi conduit à la saisie entre 2013 et 2015 de 230 kilos d’héroïne, 20 kilos de cocaïne, 15 kilos de marijuana et 2 kilos de MDMA, dite « drogue de l’amour », notamment dans les aéroports parisiens d’Orly et Charles de Gaulle.

La drogue produite au Laos, au Pakistan ou encore en Chine, arrivait en Europe du nord par voie maritime en provenance d’autres pays intermédiaires comme la Turquie.

Elle parvenait en Italie cachée dans des vestes en coton, des protège-tibias, des chaussures, des doubles fonds de sacs à dos et de chariots.

La drogue, parfaitement dissimulée, n’était détectée ni par les rayons X, ni par les chiens renifleurs, car son enveloppe était imprégnée de colle, de café, de piment et de gingembre.

Avant de prendre une tournure internationale, l’enquête avait démarré localement à la gare de Pérouse à l’été 2012, par l’arrestation d’un groupe de trafiquants tunisiens.