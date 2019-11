Victor Hedman a hâte de retrouver les siens

Le Lightning de Tampa Bay et les Sabres de Buffalo se déplaceront en Suède pour y disputer deux matchs, la semaine prochaine. Si cette mini-série s’annonce excitante pour les partisans européens de la Ligue nationale de hockey (LNH), elle l’est d’autant plus pour le défenseur Victor Hedman, qui jouera dans son pays natal pour la première fois en 11 ans de carrière dans la LNH.

Avant d’être repêché deuxième au total à l’encan de 2009, l’arrière du Lightning a disputé deux saisons dans la Ligue élite de Suède dans l’uniforme du MoDo Ornskoldsvik, qui est d’ailleurs la ville où il a grandi.

«Ce sera une expérience exceptionnelle, a dit Hedman au site NHL.com, plus tôt cette semaine. L’expérience lors des matchs ressemble beaucoup à l’atmosphère au soccer. Les gens sont debout et ils jouent du tambour. C’est ce qui me manque le plus depuis que j’ai quitté le pays, il y a environ 11 ans.»

«Je n’ai pas eu l’opportunité de regarder des matchs de la LNH autant que les jeunes d’aujourd’hui (en Suède), a mentionné l’arrière de 28 ans. La télévision et notre venue aident grandement à promouvoir la ligue et peut-être pousser encore plus de jeunes à rêver de devenir un joueur de la LNH. J’ai hâte d’y retourner et de voir des enfants avec leurs parents et leurs amis dans l’assistance.»

Plusieurs Suédois à Buffalo

Le 8 et le 9 novembre prochain, les «Bolts» et leurs adversaires divertiront les foules du Ericsson Globe Arena de Stockholm, la capitale du pays scandinave. Alors que Hedman représente Tampa Bay, de nombreux Suédois s’alignent pour Buffalo, dont le défenseur Rasmus Dahlin et l’attaquant Victor Olofsson.

«Ça va être spécial. C’est vraiment une belle expérience pour nous. J’espère seulement que [l’aréna] Ericsson Globe sera peint en blanc et bleu», a tenté de prévoir Hedman.