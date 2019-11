Vols de données, élus dépassés

Le gouvernement et les oppositions à Québec semblent vraiment dépassés par la situation. Un peu comme nous tous d’ailleurs.

Il n’y a pas grand nouveau, insistait-il : on est passé de 2,7 millions de victimes à 4,2 millions. Bof.

« Je tiens à dire que c’est la seule nouvelle information », a-t-il répété. Et comme « gestion d’incident », c’est « exactement la même », peu importe le nombre. Re-bof.

L’idée n’est évidemment pas mauvaise. Elle est même nécessaire. Le Québec a besoin de ce type de forum où l’on explorera avec les experts informatiques et les entreprises victimes (d’abord de leur laxisme ?), les meilleures pratiques en ce domaine.

Cet été, après les premiers reportages sur les vols de données à Desjardins, puis à Capital One, quatre membres de l’opposition officielle avaient publié sur le site du Journal une lettre ouverte étoffée dans laquelle ils formulaient cinq propositions pour faire face au phénomène du vol de données.

Le texte comportait certains aspects intéressants. Mais étrangement, ils s’y attaquaient d’abord et surtout au projet du gouvernement Legault de délocaliser certaines de nos données, cryptées, sur des serveurs à l’étranger.

Chez Desjardins comme chez Capital One pourtant, ce sont des employés malveillants, à l’interne (et non à l’étranger) — lesquels n’auraient jamais dû avoir accès aussi facilement à ces informations — qui ont dérobé les données personnelles.