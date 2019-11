5 restaurants où manger de délicieux plats de pâtes

Il n’y a certainement rien de plus réconfortant qu’un délicieux plat de pâtes accompagné d’un verre de vin après une grosse journée au bureau – surtout quand la météo fait des siennes.

Bien que beaucoup de gens s’empêchent de succomber aux plats de pâtes en restaurant parce qu’ils considèrent que c’est trop simple à recréer à la maison, personne ne pourra remettre en question les plats servis dans ces cinq restaurants experts en cuisine italienne.

1. Moccione

Le restaurant Moccione a ouvert ses portes en décembre 2018 dans le quartier Villeray. Le projet de Maxime Landry et Luca Cianciulli (Toqué!) se veut un établissement sans prétention et décontracté où l’on peut manger comme des rois, boire du vin nature à profusion et relaxer entre amis ou en famille.

https://moccione.com/

380 rue Villeray

2. Impasto

Pas de doute, le restaurant Impasto est un incontournable en matière de cuisine italienne à Montréal. Ce sont les réputés chefs Stefano Faita et Michele Forgione qui signent le menu absolument décadent de l’établissement de la Petite-Italie. Si vous souhaitez vous offrir un souper en tête à tête avec un bon verre de vin, c’est l’endroit où réserver.

https://impastomtl.ca/

48 rue Dante

3. Bistro Abbiocco

Le tout nouveau restaurant Abbiocco (mot qui signifie en italien le fait d’être somnolent à la suite d’un repas copieux) s’est installé à la fin de l’été sur l’avenue du Mont-Royal. Le charmant établissement propose un menu alléchant et un décor tout en fraîcheur. Une belle adresse à découvrir!

https://www.facebook.com/abbioccomtl/

1915 avenue du Mont-Royal Est

4. Luciano Trattoria

Dès le premier retard, le décor épuré et magnifique du restaurant Luciano Trattoria vous charmera. Vous serez toutefois vraiment satisfait de votre expérience lorsque vous aurez goûté aux savoureux plats de pâtes et de pizzas au four à bois qui composent le délicieux menu.

https://www.lucianotrattoria.com/

1212 rue Saint-Zotique Est

5. Il Miglio

Impossible de ne pas succomber aux plats tout en fraîcheur servis au comptoir restaurant Il Miglio. Le petit établissement propose des repas à savourer sur place ou à emporter. Si vous avez envie d’un bon plat de pâtes à manger «en mou» chez vous... Vous savez où aller!

https://www.ilmiglio.ca/

5235 boulevard Saint-Laurent