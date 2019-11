Babers croit en ses Québécois

SYRACUSE | Dino Babers croit que Matthew Bergeron possède le potentiel pour accomplir de grandes choses.

Est-ce que le bloqueur québécois va jouer un jour le dimanche après-midi lui a-t-on demandé? « C’est très, très tôt et je n’affirmerai pas ça, mais Matthew possède définitivement une chance de jouer dans la NFL, a nuancé l’entraîneur-chef de l’Orange de Syracuse. Son principal atout est sa force physique. Il est très poli à l’extérieur du terrain, mais il aime brasser entre les lignes. Il possède l’attitude d’un joueur de hockey. Je lui dis tout le temps qu’il ne peut pas se battre sinon on va écoper d’une punition de 15 verges. »

« J’aime son énergie, de poursuivre Babers. Son âge fait une différence. C’est un aspect important surtout pour un joueur de ligne offensive ou de ligne défensive. »

Bergeron nous avait confié qu’il avait accroché l’œil des entraîneurs de l’Orange dès son premier jeu au camp d’été en 2018. Coordonnateur offensif, entraîneur des porteurs de ballon et responsable du recrutement au Québec, Mike Lynch confirme que Bergeron n’avait pas eu la berlue. « Matthew a parfaitement raison, a-t-il confirmé. L’entraîneur de la ligne offensive (Mike Cavanaugh) est venu me voir immédiatement et il m’a dit que ce jeune était spécial et qu’il avait l’opportunité de devenir un très bon joueur. Pendant la saison avant un entraînement où les joueurs des 2e et 3e unités étaient “live”, Matthew a été voir son coach de position et il lui a dit de le regarder. Il a été brillant au cours de cette séance. »

Longues démarches

Initialement refusé par le bureau d’admissibilité de la NCAA, Kevin Mital a finalement pu se joindre à l’équipe, mais l’Orange a dû déposer un appel pour casser la décision. « Ça valait tout le travail, a indiqué Babers au sujet de l’ailier espacé étoile des Phénix d’André-Grasset. Même si Kevin est arrivé tard et qu’il aurait été plus impliqué s’il était arrivé plus tôt, c’est une très belle addition à notre équipe. Nous sommes excités qu’il soit avec nous. Il fallait s’assurer que tout soit en règle sur le plan académique. La décision n’est pas encore prise s’il sera “redshirt” ou pas. On ne sait jamais avec les blessures. »

« Kevin est un joueur très athlétique qui peut courir et changer de direction, de renchérir Lynch. Il est gros et grand. S’il avait joué aux États-Unis, il aurait été beaucoup plus recruté. » On aurait aimé discuter avec Mital comme nous l’avons fait avec les trois autres Québécois, mais Babers interdit aux recrues qui n’ont pas encore disputé un match de s’entretenir avec les médias.

Babers explique qu’il ne fallait pas lancer trop rapidement Geoffrey Cantin-Arku dans la mêlée.

« En le mutant comme secondeur, c’était un gros défi d’adaptation, a expliqué Babers au sujet de celui qui évoluait comme demi de coin à sa dernière saison avec les Élans de Garneau. Beaucoup de communication est nécessaire et tu dois apprendre des choses sur le plan mental avant que l’aspect physique entre en ligne de compte. Il a fait un bon travail sur les unités spéciales à son premier match. Dans la NCAA, c’est toujours excitant quand un joueur “explose” un adversaire comme Geoffrey a fait à son premier match. »