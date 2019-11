Ça remet les pendules à l’heure

C’était brouillon et sans saveur, un festival de petites passes molles et prévisibles, facilement interceptées par les Stars.

Quand le scénario est trop écrit d’avance, ça sent mauvais : Claude Julien avait une équipe reposée avec Carey Price devant le filet, contre un club qui avait joué la veille sur la route, et le pilote misait fort là-dessus.

« On n’avait pas l’air d’une équipe qui avait beaucoup d’énergie, on n’avait pas nos jambes et on ne gagnait pas nos batailles », a-t-il dit.