Comment rassurer mes filles?

J’ai cassé maison il y a deux ans. À la suite du décès de mon mari, il y a trois ans, je ne me sentais ni la force ni l’envie de continuer à l’entretenir toute seule, même si mes filles me juraient qu’elles allaient, avec leurs conjoints, m’aider autant que faire se peut. Je me suis installée dans une résidence où on offre tous les services dont j’ai besoin, et même une salle à manger pour m’éviter d’avoir à cuisiner.

C’est justement dans cette salle à manger que j’ai rencontré l’homme avec qui je vis un beau roman d’amour depuis six mois. Le problème c’est que lorsque j’ai tenté de parler de ça à mes filles, elles se sont toutes deux rebiffées en me faisant savoir que personne ne viendrait occuper la place de leur père dans leur vie. Comment faire pour qu’elles acceptent que je fréquente un homme aussi cultivé, et surtout qu’elles acceptent de le rencontrer ? Trouvez-vous, comme elles, que je fais une folle de moi ?

Amoureuse triste

Pas du tout. Vous êtes une femme libre et vous avez droit au bonheur que vous procure cette relation. Il n’y a qu’à tenir bon devant vos filles en faisant valoir ce droit. N’y aurait-il pas une peur de perdre un héritage qui se cache sous ce prétexte ? Est-ce normal de refuser à sa propre mère la possibilité de refaire sa vie ? Personnellement, je ne crois pas.