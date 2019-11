Cybersécurité : le Hackfest démontre notre vulnérabilité

Dans la foulée des révélations sur le vol des données de l’entièreté des clients de Desjardins, le HackFest a démontré la facilité d’obtenir des informations sensibles auprès de grandes compagnies canadiennes.

Photo Stevens LeBlanc

Pour une troisième année, le grand rassemblement de « hackers éthiques » de Québec a tenté d’obtenir des renseignements spécifiques en discutant, par téléphone, avec des employés d’entreprises. Cette fois, les organisations visées par ce concours « d’ingénierie sociale » étaient Loblaws, CN, Ceridian, 3M Canada, Irving Oil et L’Oréal.

Des résultats qui parlent

Quatre des six compagnies ont livré des informations sur leur système d’exploitation, navigateur Internet et logiciel antivirus. Elles ont aussi accepté de se rendre sur des sites Web proposés par les participants.

Qui plus est, ce sont 100 % des cibles qui ont donné des renseignements détaillés sur leurs systèmes de surveillance par caméra.

« Ça montre encore une fois pourquoi nous considérons l’ingénierie sociale comme l’un des risques les plus graves auxquels la plupart des entreprises sont confrontées », a déclaré le consultant en sécurité informatique et coorganisateur de HackFest, Patrick Mathieu.

Photo Stevens LeBlanc

« Ce qui est le plus surprenant, c’est que les employés se questionnent ouvertement sur la légitimité des questions qui leur sont posées. Ils le disent à leur interlocuteur! Et pourtant, ils continuent de répondre », a mentionné au Journal un autre coorganisateur, Shane MacDougall.

Photo Courtoisie

Un pas dans la bonne direction

Les nombreuses fuites de données des derniers mois ont cependant eu un certain effet sur les réactions des personnes contactées. Souvent, elles semblaient mieux préparées et moins enclines à offrir des informations.

« On a définitivement essuyé plus de refus qu’auparavant, cette année. Souvent, on nous disait ne pas pouvoir confier une telle chose au téléphone. On voit qu’il y a une certaine forme d’entrainement face à l’ingénierie sociale qui commence à s’installer », a relevé M. MacDougall.

« Mais ce n’est clairement pas assez », a-t-il aussitôt ajouté, précisant que les concurrents n’avaient qu’à rappeler au même numéro et parler à une autre personne pour obtenir les données recherchées.

Selon lui, tant que les compagnies verront la mise en place de protections pour sécuriser leurs informations comme une dépense de trop, d’autres fuites se produiront inévitablement.