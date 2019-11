Des centres d’hébergement ouverts en Mauricie et dans le Centre-du-Québec

Les pannes de courant ont forcé l’ouverture de centres d’hébergement dans les régions du Centre-du-Québec et de la Mauricie.

«Les gens sont accueillis à l’hôtel de ville et hier on a eu une vingtaine de personnes [...] et de ce nombre, une dizaine de personnes sont restées pour dormir [dans la nuit de samedi à dimanche]», a expliqué Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet, à TVA Nouvelles, dimanche.

Là-bas, 80% des habitants n’avaient toujours pas d’électricité dimanche, selon la mairesse. Tout au long de la journée, ils ont pu se présenter au centre d’hébergement pour prendre un repas ou un café, se réchauffer ou recharger le cellulaire.

«Le défi pour Hydro-Québec, c’est qu’il y aura une partie du réseau à reconstruire, alors les délais seront longs», a ajouté Geneviève Dubois.

La mairesse invite par ailleurs ses citoyens à continuer d’utiliser avec grande prudence les chauffages d’appoint et les génératrices.

Trois-Rivières aussi

Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières, a de son côté aussi confirmé que sa municipalité avait ouvert un centre d’hébergement pour les citoyens sans électricité. Une vingtaine d’entre eux y ont été accueillis avant d’être relocalisés par la Croix rouge dans des hôtels de la région.

«On s’est d’abord assuré de la sécurité de nos citoyens. Ensuite, on a ramassé les arbres et les branches dans les rues. Plus tard, on procédera au nettoyage des parcs et des lieux qui n’influencent pas la circulation», a-t-il expliqué, précisant que 100 employés de la Ville étaient à pied d’œuvre depuis vendredi dernier pour atténuer les effets négatifs de la situation.

Jean Lamarche ajoute qu’une seule personne a été blessée sur le territoire de Trois-Rivières lors des derniers jours.

«Je croyais que le déplacement de l’Halloween serait ma plus grande décision cette semaine», a-t-il conclu à la blague.

Saint-Élie-de-Caxton

À Saint-Élie-de-Caxton, 1200 citoyens sur 1400 sont privés de courant. Le maire Roger Gauthier estime que la situation sera réglée pour la plupart d'entre eux d'ici dimanche soir. Mais pour les gens plus isolés, l’attente risque d'être beaucoup plus longue. Dimanche, on était donc prêt à ouvrir le centre communautaire de la municipalité pour la nuit.

Bien que la situation s’améliore constamment, environ 25 000 clients étaient toujours privés d’électricité en Mauricie et dans le Centre-du-Québec dimanche en début de soirée.