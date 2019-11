Des producteurs privés inquiets

Des producteurs forestiers privés de la région de Québec s’inquiètent de la progression rapide de la tordeuse des bourgeons de l’épinette sur le territoire de la Capitale-Nationale et craignent des conséquences économiques désastreuses sur leur rendement à moyen et long terme.

À l’heure actuelle, les secteurs les plus infestés dans la région de la Capitale-Nationale sont concentrés à Charlevoix, mais selon Gaétan Boudreau, président du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec (SPFRQ), l’insecte ravageur va assurément finir par atteindre la ville de Québec et même se rendre jusqu’à Portneuf. « C’est certain que les producteurs voient ça venir et ils s’inquiètent, lance-t-il. Ça fait très peur. »