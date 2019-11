Jesse Puljujarvi sur son départ?

L’attaquant des Oilers d’Edmonton Jesse Puljujarvi, qui évolue en Finlande cette saison après avoir demandé à être échangé l’été dernier, continue d’attirer l’attention d’équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) prête à obtenir ses services.

Selon ce que rapporte le réseau Sportsnet, les Rangers de New York seraient actuellement l’équipe qui discute le plus avec le directeur général des Oilers, Ken Holland, au sujet de l’ailier de 21 ans.

La formation de l’Alberta n’aurait cependant pas encore pris de décision finale à savoir s’ils allaient bel et bien échanger celui qui a été le quatrième choix au total lors du repêchage de 2016.

Holland a indiqué en octobre qu’il espérait toujours convaincre le clan Puljujarvi de rester à Edmonton, mais il reste peu probable que le Finlandais, qui est joueur autonome avec restriction par ailleurs, ne change d’avis.

Puljujarvi, qui connaît un bon début de saison dans son pays avec Karpat, a jusqu’au 1er décembre pour signer un nouveau contrat avec les Oilers, ou une autre équipe de la LNH. S’il n’arrive à aucune entente avant cette date butoir, il ne pourra pas disputer la saison 2019-2020 dans le circuit Bettman.

Considéré comme l’un des meilleurs espoirs de la LNH lors de sa sélection par les Oilers en juin 2016, Puljujarvi n’a jamais pu trouver son rythme dans la grande ligue, se contentant d’une récolte de 17 buts et 20 passes en 139 parties.

Ballotté entre la LNH et la Ligue américaine, le costaud attaquant aspire notamment à plus de stabilité. Il a cumulé 11 buts et 20 points en 18 parties, jusqu’ici cette saison, dans le circuit finlandais.