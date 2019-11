La haine des jeunes

L’histoire de cette semaine, ce n’est pas les enfants qui sont trop douillets. Ce sont des parents inquiets, à tort ou à raison, et des élus coincés entre l’opinion publique et la nécessité de garder leurs rues sécuritaires lors d’un événement météo qui s’est finalement révélé assez intense.

Ce petit mépris acide se partage sur Facebook sous forme de mèmes, ces images où l’on utilise des référents culturels communs pour exprimer des idées simples. Sous une Greta Thunberg qui s’écrie « ma génération va partir une révolution ! », on voit un futur Joker hilare répondre « ta génération n’est même pas capable de passer l’Halloween sous la pluie » !

Or, les amis de Greta qui sèchent les cours pour manifester pour le climat sont trop vieux pour passer l’Halloween et trop jeunes pour avoir des enfants. Les milléniaux qu’on cherche à écorcher avec cette histoire n’ont absolument rien à y voir.

Tous les moyens sont bons pour discréditer les jeunes, au point où on les rend responsables de l’invention des couches jetables et de la multiplication des contenants de plastique et des gadgets électroniques. Beaucoup de baby-boomers sont très motivés à persifler ça depuis leur iPad.