Les patients attendent 1h20 de plus sur civière

L’arrivée au pouvoir de la CAQ n’a pas eu d’effet bénéfique sur les urgences : les délais d’attente sur civière ont augmenté de 1 heure 22 min depuis un an. Et les médecins craignent le pire avec la saison de la grippe à nos portes.

« C’est extrêmement inquiétant », ajoute la D re Ewa Sidorowicz, directrice des soins professionnels au Centre universitaire de santé McGill (CUSM). On n’est pas vraiment sortis de l’hiver dernier. On est inquiets face à l’hiver qui s’en vient. »

Mais loin de s’améliorer, le délai moyen a plutôt empiré de six minutes depuis un an, et atteint 2 heures 27 min, montrent les récents chiffres du ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS), obtenus par Le Journal.