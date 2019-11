Sabres de Buffalo: cap vers la Suède

Avec leur fort contingent de joueurs suédois, les Sabres de Buffalo entrevoient avec beaucoup d’enthousiasme leur séjour en Suède, où ils y affronteront deux fois le Lightning de Tampa Bay cette semaine.

Le défenseur Rasmus Dahlin, les attaquants Marcus Johansson, Johan Larsson et Victor Olofsson et le gardien Linus Ullmark sont impatients de jouer à la maison, devant leurs compatriotes.

«C’est quelque chose auquel tu n’oses même pas rêver, de jouer un match de la Ligue nationale de hockey (LNH) en Suède devant ta famille et tes amis, a dit Johansson en entrevue à LNH.com. Le joueur de 29 ans s’était également produit à Gothenberg en Suède la saison dernière alors qu’il portait l’uniforme des Devils du New Jersey.

Cette fois-ci, lui et ses coéquipiers affronteront le Lightning à Stockholm, vendredi et samedi prochain. Ils s’envoleront dimanche soir et arriveront en Suède lundi, en matinée.

«Je me sens vraiment chanceux d’avoir déjà vécu l’expérience et de pouvoir la vivre à nouveau. Ce n’est pas quelque chose qui arrive souvent. C’est très spécial», ajouté Johansson.

Une expérience unique

Même les joueurs de la formation qui ne sont pas originaires du pays scandinave sont excités à l’idée de ce voyage.

«Je crois que ce sera une expérience formidable pour nous, a dit le capitaine des Sabres, Jack Eichel, à LNH.com.

«Ça va nous donner l’opportunité de passer beaucoup de temps ensemble, de jouer des matchs dans une atmosphère différente. C’est quelque chose dont on va se souvenir toute nos vies. Et évidemment, nous voulons les quatre points», a poursuivi le joueur de centre.

Les Sabres présentent une fiche de 9-4-2 depuis le début de la saison et occupent le quatrième rang de l’Association de l’Est.

Ils tenteront de renouer avec la victoire contre le Lightning après avoir subi des revers à leurs deux derniers matchs.

Pour sa part, le Lightning est 11e dans l’Est avec une fiche de 6-5-2.