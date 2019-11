NASCAR et F1 font la guerre au Texas

AUSTIN, Texas | C’était arrivé une autre fois sous l’ère de Bernie Ecclestone en 2014, et voilà que la situation s’est répétée cette année.

Au moment où s’achevait le Grand Prix de F1 des États-Unis à Austin, le signal du départ d’une course NASCAR était donné quelques minutes plus tard à Fort Worth.

Deux courses d’importance la même journée, dans le même État du Texas et à environ 300 km de distance !

Le propriétaire du Texas Motor Speedway n’a pas dirigé cette décision du grand cirque de la F1 d’accepter la tenue d’une course en parallèle. Et on peut vous confirmer qu’une très bonne foule s’est déplacée à Austin.