Pourquoi ne pas revenir aux valeurs anciennes?

Dans mon entourage, j’entends souvent les femmes dire qu’elles sont exténuées de courir pour mener les enfants à la garderie, pour ensuite faire trois quarts d’heure de voiture pour se rendre au travail, et pareil à l’inverse en rentrant le soir. Je sens que la plupart de ces femmes préfèreraient rester à la maison pour donner à leurs enfants une meilleure éducation au lieu de les laisser entre les mains d’éducatrices sous-payées.

Pendant que l’immigration coûte cher au gouvernement, ne serait-il pas plus logique d’offrir aux familles québécoises qui le souhaitent des octrois qui pourraient permettre aux mamans de quitter leur travail pour rester à la maison ? Avez-vous déjà pensé que lorsqu’on tue la famille, on tue en même temps le pays ? La pratique de l’avortement qui a cours chez nous nous prive d’une grande richesse.

Je pense sincèrement que la supposément Révolution tranquille a produit chez nous un trop grand nombre d’intellectuels sans cœur qui ne savent plus à quel point la famille est une richesse nationale. L’argent prend également trop de place. Depuis quelques décennies, on voit trop de villages se dévitaliser et même disparaître à cause de la diminution des naissances et de la course à l’argent qui incitent les gens à vouloir aller vivre dans les villes.

Même si nos ancêtres n’avaient pas beaucoup d’argent, ils étaient heureux, et le bonheur régnait surtout dans les grosses familles, justement à cause de la présence de leurs nombreux enfants. Nous n’avons jamais vécu dans un monde aussi déboussolé que maintenant. Les médias ne passent pas une journée sans nous parler de meurtres, de désolation et de tristesse. J’ai moi-même quatre enfants et je suis exténuée de la perte de temps sur les routes pour combler les besoins de chacun.

Marie

La chute drastique du nombre d’enfants dans les familles québécoises a bien peu de rapport avec le droit à l’avortement. Comme dans la majorité des pays industrialisés, le Québec a vu un intérêt à réguler les naissances. Les femmes aussi d’ailleurs. Je compatis avec vous et vos semblables, tout en soulignant que le salaire de la femme au foyer fut mis de côté il y a très longtemps comme moyen d’aider les familles, au profit d’autres méthodes d’aide favorisant le retour en force de la femme sur le marché du travail en même temps que son épanouissement professionnel.