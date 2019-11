Simon Morin: la couleur de la résilience

Après avoir tenté sa chance à Star Académie, La Voix, puis The Voice, en France, Simon Morin dévoile finalement sa vraie couleur avec Ébène, une première proposition rock, fruit d’une décennie entière de résilience.

Les fans de Simon Morin auront été patients. Mais pas autant que le rockeur lui-même. Depuis 10 ans déjà, il cherche par tous les moyens à se faire une place sur la scène musicale. Il l’avoue de plein gré : il a parfois douté de ses chances de voir sa carrière démarrer après des présences remarquées­­­ – mais éphémères – dans divers concours de chants télévisuels.

Mais il a refusé de baisser les bras. Et force est de constater que sa résilience porte aujourd’hui des fruits, comme en fait foi Ébène, un premier album arrivé chez les disquaires hier.

Période sombre

La route pour l’y mener, elle, n’a toutefois pas été aisée, ou encore linéaire, jalonnée de déceptions­­­ et d’épreuves. Sans adhérer au cliché du rockeur torturé, Simon Morin ne cache pas que les dernières années n’ont pas toujours été faciles. Il évoque, entre autres, son divorce, prononcé il y a deux ans, après autant d’années de mariage.

Cette période difficile a servi d’inspiration au titre Reste, écrit sur mesure pour le chanteur à propos de son ancienne conjointe.

« Je me suis marié très jeune – j’avais 26 ans –, j’étais en amour par-dessus la tête avec cette femme-là. Cette histoire-là, c’est du passé. Mais le passé va toujours être là ; on ne peut pas renier d’où on vient ni ce qu’on a fait. Mon passé fait partie de moi, et même les périodes plus difficiles, je ne les changerais pas, parce qu’elles m’ont fait grandir et évoluer », avance Simon Morin en entretien au Journal.

« Les périodes sombres nous font apprendre beaucoup sur nous-mêmes. Ça n’a pas été facile, mais j’ai appris énormément à travers tout ça », explique Simon Morin.

Sur scène

Maintenant que l’album est sur le marché, le chanteur trépigne déjà d’impatience à l’idée de porter ses pièces sur les planches.

Et c’est exactement ce qu’il fera, ce lundi, à l’occasion du lancement officiel de l’album Ébène. Pour l’occasion, le chanteur convie ses fans aux Foufounes électriques, à Montréal, où il déclinera son nouvel univers musical sur scène. Pour la suite, une tournée de spectacles devrait se dessiner au cours de la prochaine année.

« À partir du moment où j’ai commencé à chanter, mon aspiration a été de faire des spectacles, de me produire sur scène. Et la meilleure manière de faire des spectacles, c’est d’avoir sa propre musique, ses propres chansons », conclut-il.

► L’album Ébène est présentement sur le marché. Le lancement aura lieu lundi, 17 h 30, aux Foufounes électriques de Montréal.