DEMERS, Robert



À St-Chrysostome, le 2 novembre 2019 à l'âge de 88 ans, est décédé M. Robert Demers époux de feu Rose-Alma Gamelin.Il laisse dans le deuil son fils Stéphane (Claudine Beaudin) et sa petite-fille Caroline.Il laisse également ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Sa famille recevra les condoléances le mercredi 6 novembre de midi à 13h30 au salon funéraire :107, RUE VINCENTSAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131Une courte prière d'adieu se tiendra au salon même à 13h30. L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Chrysostome.Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer.