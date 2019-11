8 nouveaux livres de voyage qui feront de parfaits cadeaux

Amoureux de voyage et de lecture, ceci est pour vous. Au cours des dernières semaines, plusieurs livres de voyage ont fait leur apparition chez les libraires du Québec. Ce sont des ouvrages qui parlent d’escapades en solo, de bonnes adresses, d’expériences transformatrices, d’itinéraires de rêve ou de curiosités des quatre coins du monde.

En voici quelques-uns à mettre sur votre liste de cadeaux de Noël... ou à vous offrir immédiatement!

Que reste-t-il de nos voyages?

Dans ce livre, l’auteure, chroniqueuse et blogueuse Marie-Julie Gagnon a décidé de se poser la question suivante: «Voir du pays, ça change quoi?» Les réponses viennent au fil de discussions avec des voyageurs de différents horizons et de rencontres avec des experts, un peu comme dans un documentaire. Que reste-t-il de nos voyages, réflexions pour aller plus loin s’adresse à tous les types de voyageurs, qu’ils partent six mois à l’autre bout du monde ou trois jours à quelques kilomètres de la maison.

Aux Éditions de l’Homme, 26,95 $ (20,99 $ en format électronique)

Elles ont conquis le monde en solo

La Côte-Est américaine en camping, le Costa Rica avec un bébé, la Turquie sur le pouce... Dans ce livre, vous découvrirez les récits de 10 femmes aux parcours et aux âges différents ayant osé explorer le monde en solo. Vous trouverez aussi des trucs, des références et des réflexions pour préparer - qui sait? - votre propre aventure en solitaire. Elles ont conquis le monde en solo: 10 récits inspirants de voyageuses est un collectif dirigé par Ariane Arpin-Delorme, fondatrice de l’agence de voyages Esprit d’Aventure, auteure, enseignante, chroniqueuse et conférencière.

Aux Éditions de l’Homme, 27,95 $ (21,99 $ en format électronique)

300 raisons d’aimer Toronto

Dernier né de la populaire série de guides de voyage «300 raisons d’aimer», cet ouvrage promet de vous faire découvrir «la Ville Reine comme vous ne l'avez jamais vue». Réunissant les coups de coeur et les meilleures trouvailles de l’animateur Jean-Michel Dufaux, 300 raisons d’aimer Toronto vous suggère des microbrasseries et des expériences virtuelles aussi bien que des torréfacteurs et des merveilles d’architecture. Un guide pratique et rempli de photos.

Aux Éditions de l’Homme, 29,95 $ (22,95 $ en format électronique)

Un couple dans le van

Voici un livre pour ceux qui sont fascinés par la «vanlife». Dans Un couple dans le van, trois cent soixante-cinq jours sur la route, Paul-Marcel Adam et Sonia Sauvette racontent le voyage en «van» qu’ils ont fait sur les routes de l’Amérique après avoir laissé leur emploi dans le but de changer de vie et de goûter à la liberté. Outre leurs aventures, ils partagent leurs réflexions face «au couple, au travail, à la consommation, à l’environnement et à notre mode de vie occidental».

Aux Éditions Château d’encre, 23,95 $ (17,99 $ en format électronique)

Le mystère du petit chat qui portait bonheur

Vous êtes-vous déjà demandé quelle était l’histoire du chat porte-bonheur qui nous accueille avec une patte en l'air dans de nombreux commerces asiatiques? Eh bien, dans cette oeuvre ludique de la journaliste Lise Giguère, vous trouverez réponse à cette question... et à des dizaines d’autres. Le mystère du petit chat qui portait bonheur et autres curiosités racontées par une voyageuse professionnelle regroupe une foule d’histoires intrigantes récoltées par l’auteure aux quatre coins de la planète.

Aux Éditions du Journal, 24,95 $

Randonnées en Amérique du Nord: 50 itinéraires de rêve autour du monde

Que ce soit au coeur du Grand Canyon, dans les hauteurs de Charlevoix ou sur l’île de Vancouver, ce «beau livre» présente les sentiers de randonnée pédestre les plus spectaculaires à travers le Canada et les États-Unis. Les itinéraires y sont décrits au jour le jour et vous y trouverez quelques pistes pour entamer l’organisation de votre prochaine aventure.

À noter que ce titre est paru le mois dernier aux côtés de deux livres de la même série: Voyages spirituels: 50 itinéraires de rêve et Routes des vins dans le monde: 50 itinéraires de rêve.

Chez Ulysse, 34,95 $ (24,99 $ en format électronique)

Si mes images pouvaient parler

À surveiller sur les tablettes dès le 23 octobre, Si mes images pouvaient parler est une création de l’animatrice Geneviève Borne. Elle y a rassemblé plusieurs de ses photos de voyage, qu’elle a accompagnées de récits poétiques ou de fiction, vous proposant de partir au loin sans quitter votre salon.

Aux Éditions de l’Homme, 26,95 $

Voyage 101 : le guide indispensable à tout voyageur!

La populaire aventurière et entrepeuneure Lydiane St-Onge vient de faire paraître, avec sa soeur Léonie, un tout nouveau guide de voyage pratico-pratique agrémenté de quelques anecdotes. Voyage 101: le guide indispensable à tout voyageur! nous promet «une foule de conseils, d’outils essentiels et de pistes de réflexion pour préparer notre prochain voyage à l’étranger par nous-mêmes, sans rien oublier.»

Aux Éditions Goélette, 29,95 $