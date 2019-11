GASBARRINO, Michele



À Montréal, le 1er novembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Michele Gasbarrino. Il rejoint son épouse Angela Maria Marcogliese.Il laisse dans le deuil ses enfants Silvio (Dina Olivo), Giosina (Alberto Persechino), ses petits-enfants : Michele, Stefano, Alexa et Alex ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie St-François D'Assise, 6700 Beaubien est, Montréal.Les funérailles auront lieu le mercredi 6 novembre 2019 à 11h en l'église Marie Auxiliatrice (8550, Joliot-Curie, Montréal). Heures des visites : mardi le 5 novembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h, mercredi de 9h à 10h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.