BUSSIÈRE (ALLAIN), Monique



À St-Jérôme, le 2 novembre 2019 est décédée, à l'âge de 84 ans, Mme Monique Allain, épouse de M. Richard Bussière et soeur de feu Claude (Marie-Claire Giard), feu Michel et feu André.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Francine (Yvan Gladu), Huguette, Denise (feu Pierre Vidal), Bertrand (Denise Forget), Rodolphe (Jacinthe Charbonneau), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.Afin de respecter les volontés de la défunte, il n'y aura pas de rituel funéraire.La mise en place au mausolée familial du cimetière de St-Jérôme aura lieu le mercredi 6 novembre 2019 à 15 h.10, DE MARTIGNY EST, ST-JÉRÔME