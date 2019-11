Donald Trump conserve de bonnes chances pour 2020 (sondage NY Times/Siena College)

À maintes reprises, j’ai mentionné que le processus de destitution, qui en est actuellement à la phase de l’enquête, constituait d’abord et avant tout une affaire de perception.

La procédure de destitution est un processus politique, les interventions des deux camps visent actuellement à influencer l’opinion d’une poignée d’électeurs, c’est tout. Nous savons ce que le président a fait, les témoignages des témoins vont dans le même sens, mais nous savons également que si l'on doit accuser formellement le président, le vote suivra la ligne de parti.

New York Times/Siena College

Le sondage présenté dans le New York Times de ce matin indique bien à quel point la polarisation est forte et que tout se jouera une fois de plus dans une très courte liste d’États. Ce sont aux indécis ou aux «mous» de ces États que l'on s’adresse maintenant.

Selon les chiffres présentés ici, Joe Biden demeure le candidat qui a les meilleures chances de détrôner Donald Trump. Son avance correspond cependant bien souvent à la marge d’erreur. Un peu comme ce fut le cas pour Hillary Clinton en 2016. Les démocrates peuvent s’inquiéter puisqu’aucun des candidats dans la course ne leur assure la victoire.

Parmi les nombreuses données de ce sondage, une autre devrait susciter des interrogations. Les démocrates ne semblent pas s’être rapprochés des travailleurs blancs de la classe moyenne. Dans plusieurs des six États pivots identifiés, ils pourraient faire la différence.

Dernière remarque pour ce premier billet de la semaine. La progression d’Elizabeth Warren est remarquable depuis le début de la course, mais elle demeure la candidate la plus fragile contre Donald Trump, Bernie Sanders et Joe Biden qui offrent les meilleures chances de victoire.

Nous risquons donc une fois de plus de vivre une campagne très animée où tous et toutes devront attendre la toute dernière minute pour connaître le gagnant ou la gagnante. Qu’on soit un partisan démocrate ou républicain, les nerfs seront mis à dure épreuve!

Le lien pour le sondage ici.