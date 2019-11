L’autre côté de la médaille

Le texte paru ce matin sur le respect dû à la clientèle m’a interpellée. C’est vrai qu’un sourire et un bonjour ne coûtent rien et font toujours plaisir aux clients potentiels. Mais comme ça fait 36 ans que je travaille avec le public, je vous souligne aussi que les clients ne sont plus ce qu’ils étaient.

Ils sont toujours pressés. Ils interpellent les commis par des « Heille, c’est où ça ? » sans formule de politesse ni ménagement. Ils crient aux préposés du service à la clientèle quand on refuse un retour de marchandise sans reçu de caisse. Certains clients sont violents au point de faire pleurer les employés.

Plusieurs se permettent d’ouvrir les boîtes pour regarder la marchandise pour laisser ensuite les choses en l’état, éparpillées sur le présentoir. Si on ose leur en faire la remarque, on se fait répondre « Heille, vous êtes payés pour ramasser ! » Heureusement, c’est une minorité qui va aussi loin dans l’impolitesse, et qu’on peut encore compter sur une majorité de clients courtois qu’on a envie de servir avec le sourire.

Nat

C’est certain que le jeu se joue à deux et que devant un client malpoli, un(e) vendeur(euse) peut perdre les pédales. Il importe donc de se discipliner pour revenir à un comportement civilisé de part et d’autre. Car, oui, une partie de la clientèle est comme vous le décrivez. J’ai d’ailleurs remarqué dans certains endroits des affiches soulignant l’obligation pour la clientèle de respecter les préposés.