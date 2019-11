Le bal du Musée des beaux-arts de Montréal amasse 1,6 M$

Les invités à la 59e édition du bal du Musée des beaux-arts de Montréal, intitulé « Harmonies », ont pu découvrir la nouvelle aile Stéphany Maillery et Stéphan Crétier entièrement consacrée aux arts du Tout-Monde.

Danielle Champagne, directrice de la Fondation du MBAM, est en compagnie de Michel de la Chenelière, président du CA du MBAM, Stéphany Maillery, Stéphan Crétier et Sylvie Demers, Banque TD du Canada.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Katherine Dorais est en compagnie de Robert Dumas, Sun Life Financière.

Jennifer Nguyen, membre du comité consultatif de l’événement, est en compagnie de An-Lap Vo-Dignard.

Dans le cadre du 100e anniversaire de Tourisme Montréal, on apercevait Mélanie Charbonneau et Yves Lalumière, PDG Tourisme Montréal.

Louise Bergeron est en compagnie de Richard Payette, de Manuvie.

Alain Bellemare, de Bombardier, était accompagné de Marie-Josée Simard.

Emmanuelle Dupéré et Daniel Lamarre, du Groupe Cirque du Soleil.

Nathalie Bondil, du MBAM, accompagnée de la ministre Nathalie Roy.

Claude Gagnon, BMO Groupe financier, Québec, et Nadine Gelly.

Michael Fortier, RBC Banque Royale, et son épouse Michelle.

Le ministre Pierre Fitzgibbon et son épouse, Anne Marie Bélanger.

Mark et Vanessa Mulroney sont en compagnie de Pascale Bourbeau et de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.