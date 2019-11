Le Rouge et Noir perd son entraîneur

L’entraîneur-chef du Rouge et Noir d’Ottawa Rick Campbell a démissionné de son poste, lundi matin.

La formation de la capitale fédérale en a fait l’annonce, spécifiant qu’elle respectait le choix du pilote de 48 ans.

«J’aimerais remercier le Rouge et Noir d’Ottawa pour les six dernières saisons dans cette grande ville», a exprimé Campbell sur le site web de la Ligue canadienne de football (LCF).

«J’aimerais aussi remercier Marcel [Desjardins, le DG] de m’avoir fait confiance et de m’avoir offert mon premier poste d’entraîneur-chef dans la LCF, a poursuivi l’Américain. Quitter l’organisation du Rouge et Noir fût une décision difficile, mais le futur de l’organisation est plus important qu’un seul individu, et je crois que c’est dans l’intérêt du club que je passe à autre chose. J’aimerais également remercier les partisans de la RNation; nous n’aurions pas pu accomplir ce que nous avons fait sans vous.»

En 2019, l’équipe d’Ottawa a maintenu un dossier de 3-15, terminant au dernier rang de la LCF. À ce jour, Campbell a été l’unique entraîneur-chef du Rouge et Noir, lui qui avait été embauché lors de la renaissance d’une formation dans la ville ottavienne en 2014. Au total, il a conservé une fiche de 44-62-2 à la barre de l’équipe.

Le pilote possédait un contrat valide jusqu’à la fin de la campagne 2020. Une entente qu’il avait obtenue après la conquête de la coupe Grey des siens en 2016.