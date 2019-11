L’économie de seconde main : le Québec au dernier rang des provinces canadiennes

MONTRÉAL – L’économie de seconde main continue de croître au Canada, mais le Québec tire encore de la patte, selon une étude dont les résultats ont été publiés lundi.

Au total, pour l’ensemble du pays, en 2018, plus de 2,4 milliards d’objets ont été échangés sur le marché du seconde main, soit 250 millions de plus qu’en 2014, peut-on lire dans «Le 5e Indice Kijiji de l’économie de seconde main», préparé par l’Observatoire de la consommation responsable de l’Université de Québec à Montréal (UQAM), en partenariat avec MBA Recherche.

L’étude a été menée en septembre et octobre 2018 via internet auprès de 5625 répondants âgés de 18 ans et plus.

Calculé selon un indice d’intensité représentant le nombre moyen d’objets de seconde main qui ont changé de propriétaire par personne par année, c’est la Colombie-Britannique qui arrive au premier rang en 2018 avec un score de 99. L’Alberta suit au second rang avec un indice de 93, alors que le Québec arrive dernier avec un indice de 59. La moyenne canadienne est de 82 pour 2018.

«En 2018, les Québécois ont acquis une moyenne de 33 biens de seconde main comparativement aux 40 objets acquis par le reste du Canada, indique l’étude. De plus, ils délaissent moins fréquemment, se classant aussi bons derniers parmi les provinces avec seulement 28 objets contre 42 à l’échelle nationale.»

Le Québec maintient sa position au dernier rang des provinces depuis 2014, soit l’année ayant fait l’objet du 1er Indice Kijiji.

Toutefois, l’an dernier, le Québec s’est démarqué au chapitre des villes, avec la ville de Québec qui a été ville canadienne en tête de liste lorsque vient le temps d’acquérir des objets de seconde main par achat (65 %). Aussi, «Québec est arrivée deuxième pour délaisser les objets de seconde main par don (71 %), tout près derrière Hamilton, Ontario (73 %)», peut-on lire dans le rapport.

L’étude a déterminé 10 principaux canaux où s’est exprimée l’économie de seconde main, soit le service en ligne Kijiji, les magasins ou réseaux à vocation sociale, les friperies, Craiglist, Facebook Marketplace, des magasins commercialisant de l’occasion, des événements ponctuels, LesPAC, les petites annonces imprimées et les détaillants de produits neufs qui vendent aussi des produits usagers.

L’économie de seconde main telle que définie par les chercheurs de l’Indice Kijiji comprend non seulement l’achat et la vente de biens, mais aussi les dons, entre autres.