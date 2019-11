Nouvelle poursuite de 1,8 M$ contre Ste-Marthe-sur-le-Lac

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac fait l'objet d'une nouvelle poursuite judiciaire de plus de 1,8 million de dollars intentée par les propriétaires du terrain de location de maisons modulaires du secteur de la ville baptisé «les sacrifiés».

TVA Nouvelles a obtenu la requête déposée récemment devant la Cour supérieure du Québec par la société Domaine de maisons modulaires Deux-Montagnes qui avait été complètement isolé par des digues temporaires. «Le bris de la digue et l'inondation qu'elle a provoquée découlent directement de la faute, négligence, insouciance, incurie et inhabilité de la Ville», peut-on lire dans la poursuite.

«La crue printanière des eaux du lac des Deux-Montagnes de 2019 constituait un événement prévisible que la Ville a préféré ignorer. Cette dernière aurait dû, notamment, tirer profit de l'expérience de la cure printanière de 2017 pour intervenir sans délai, afin d'assurer le renforcement et la stabilisation des sections de la digue les plus à risque. De plus, la défenderesse aurait dû être alertée par le rapport d'Axio environnement quant à l'état de la digue, qui s'est avérée être de plus en plus fragilisée pour toute sorte de raisons, face à la montée des eaux printanières», selon ce que plaident les requérants.

On peut aussi lire que les deux dirigeants du Domaine de maisons modulaires Deux-Montagnes, Serge et Michel Langlois, ont dû consacrer un nombre interminable d'heures pour gérer les conséquences immédiates de l'inondation. Ils affirment avoir perdu 62 locataires-résidents à la suite de la destruction de leurs maisons mobiles ou modulaires.

La perte des revenus de loyer en date du 15 octobre s'élève à plus de 45 000$. Des pertes de revenu à venir par mois ont été établies à 12 624$.

Le Procureur général du Québec est aussi visé par la poursuite.