Un nouveau juge québécois à la Cour suprême

Un nouveau juge québécois, Nicholas Kasirer, a fait son entrée à la Cour suprême, lundi. Cet ancien doyen de la faculté de droit à l’Université McGill avait été nommé juge à la Cour d’appel du Québec en 2009.

Nicholas Kasirer, un spécialiste du droit civil, a été choisi en vertu d'un nouveau processus entre Ottawa et Québec au cours duquel le gouvernement provincial est davantage consulté. Dans son discours, il a fait référence à ce processus avec le sourire.

«Si la tendance se maintient, si le Québec et le fédéral persistent à s’entendre devant la Cour suprême, que feront nos juges de la rue Wellington pour occuper leurs moments de loisir», a-t-il dit sous les rires.

Nicholas Kasirer prend le poste laissé vacant après la démission du juge Clément Gascon, maintenant à la retraite. Par ailleurs, ce dernier a été remercié pour son travail et sa «très grande compétence».

De plus, on a souligné que le juge Clément Gascon avait parlé ouvertement de santé mentale au printemps dernier. Au mois de mai, peu de temps après l'annonce de son départ, il avait été brièvement porté disparu par la police d’Ottawa avant d’être retrouvé dans un hôpital. Il avait alors expliqué avoir souffert de troubles d'anxiété et d'épisodes de dépression durant les 20 dernières années.