50 tirs, c’est du gâteau !

Amenez-en des rondelles ! Trois gardiens de notre top 10 ont réalisé de magistrales performances lors de bombardements de 50 tirs et plus, la semaine dernière, soit Robin Lehner (2e au classement combiné), Connor Hellebuyck (4e) et Mike Smith (8e).

Lehner, qui est en voie de prendre la pole devant Corey Crawford chez les Blackhawks de Chicago, a été le premier à se faire poivrer dans une défaite de 3 à 0, mardi à Nashville. Le Suédois de 28 ans a stoppé 48 des 51 tirs dirigés vers sa cage.

L’imposant gardien de 6 pi 4 po connaît un excellent début de saison avec sa nouvelle équipe à la suite de sa renaissance chez les très hermétiques Islanders de New York, la saison dernière. Gagnant du trophée Jennings avec Thomas Greiss, Lehner s’est très bien adapté chez les Hawks malgré des conditions de jeu nettement moins avantageuses.

Lehner ne panique jamais devant son filet et il semble toujours à la bonne place. Il n’est pas le plus mobile, mais il se déporte rarement à l’extérieur de ses poteaux.

Par ailleurs, ça se passe aussi bien que l’an dernier pour Greiss (6e) chez les Islanders, ainsi que pour son nouvel adjoint, Semyon Varlamov (11e). Les gardiens de Barry Trotz sont toujours bien protégés.

Au voleur !

Vendredi, ce fut au tour de Hellebuyck d’être bombardé à San Jose. Rien de moins que 53 tirs vers le gardien des Jets et il en a stoppé 51 pour voler la victoire (3 à 2).

Idem, samedi, pour le vétéran de 37 ans des Oilers d’Edmonton Mike Smith, troisième étoile de la semaine dans la LNH. Smith n’a alloué qu’un seul but sur 52 tirs aux redoutables Penguins dans une des plus grandes performances jamais offertes par un gardien visiteur à Pittsburgh.

Smith et son associé de 31 ans, Mikko Koskinen (17e), font du bon boulot devant le filet des Oilers.

Beau moment de télé

Toujours invaincu en temps réglementaire depuis le début de la saison, Pekka Rinne nous a fait vivre un bon moment de télé, samedi, lors de la visite des Rangers de New York à Nashville. Gardien auxiliaire pour l’occasion, le Finlandais a accepté de répondre à quelques questions au réseau Fox. Il était assis derrière le banc des siens pendant que le jeu se déroulait en deuxième période.

Cette intervention était justifiée par le fait que le match était aussi diffusé en Finlande. Rinne parlait au micro et suivait l’action au moment où l’attaquant des Rangers, Filip Chytil, s’est échappé devant son collègue, Jusse Saros, un autre Finlandais. Chytil avait Saros à sa merci, mais ce dernier a allongé la jambière gauche pour réussir un arrêt spectaculaire.

« Wow ! Ça c’est mon pote ! » (That’s my boy !), s’est exclamé Rinne, qui a aussi dit quelques mots finnois. Il a également vanté le travail du gardien de 23 ans des Rangers, Alexandar Georgiev, première étoile du match. Rinne a dit admirer le « contrôle » du Russe.

Pas facile

Encore une dizaine de gardiens numéro un, du moins en principe, sont exclus de notre top 30 cette semaine, soit Jimmy Howard (Detroit), Craig Anderson (Ottawa), Corey Crawford (Chicago), Joonas Korpisalo (Columbus), Martin Jones (San Jose), Sergei Bobrovsky (Floride), Devan Dubnyk (Minnesota), Carter Hart (Philadelphie) et Jonathan Quick (Los Angeles).

14 gardiens vers les 60 matchs

Jusqu’ici, 14 gardiens ont disputé au moins 10 matchs et sont sur un rythme de 60 matchs ou plus, dont Carey Price avec 11. L’an dernier, seulement huit gardiens ont atteint ce plateau. Seuls Price (66 matchs) et Dubnyk (67) ont joué plus de 65 matchs. Marc-André Fleury est sur une cadence de 71 matchs.

RANG PRÉNOM NOM ÉQUIPE POINTS 1 Tuukka Rask BOS 10352 2 Robin Lehner CHI 10298 3 Darcy Kuemper ARI 10272 4 Connor Hellebuyck WPG 10195 5 Thatcher Demko VAN 10192 6 Thomas Greiss NYI 10189 7 Alexandar Georgiev NYR 10186 8 Mike Smith EDM 10180 9 John Gibson ANA 10177 10 Carter Hutton BUF 10142 11 Semyon Varlamov NYI 10135 12 Marc-Andre Fleury VEG 10111 13 Matt Murray PIT 10101 14 Ben Bishop DAL 10090 15 David Rittich CGY 10077 16 Philipp Grubauer COL 10067 17 Mikko Koskinen EDM 10065 18 Jordan Binnington STL 10062 19 Linus Ullmark BUF 10045 20 Pekka Rinne NSH 10041 21 Carey Price MTL 10034 22 Jacob Markstrom VAN 10027 23 Jaroslav Halak BOS 10025 24 Anton Khudobin DAL 9992 25 Petr Mrazek CAR 9985 26 Ilya Samsonov WSH 9954 27 Henrik Lundqvist NYR 9952 28 Alex Stalock MIN 9949 29 Frederik Andersen TOR 9917 30 Andrei Vasilevskiy TBL 9915

Note sur le classement

Le classement informatisé des gardiens de but présenté par Le Journal utilise la même formule que celle préconisée par le magazine Goalies’World entre 1996 et 2011. Le nombre de matchs joués, le nombre de tirs, la moyenne d’efficacité, la moyenne de buts alloués, les victoires et les jeux blancs font partie de l’équation, chaque statistique ayant un poids différent. Ce classement peut être comparé à ­celui des marqueurs. Plus la saison avance, plus le classement se stabilise.