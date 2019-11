Avions en fin de vie

Le temps commence à manquer pour les vieux jets Challenger du gouvernement fédéral, qui ne pourront plus voler aux États-Unis et en Europe à partir de l’an prochain.

Les deux plus vieux CC-144 Challenger de l’Aviation royale canadienne (ARC) ont été acquis en 1982 et en 1985, avant que leur constructeur, Canadair, ne passe dans le giron de Bombardier.

Les appareils ne sont pas dotés du système ADS-B, qui permet la localisation par satellite comme le fait un GPS, s’appuyant plutôt sur la technologie radar, moins précise. Or, la navigation ADS-B sera obligatoire dès 2020 aux États-Unis et en Europe.

« Compte tenu de l’âge de la flotte, il ne serait pas rentable d’investir dans une modification ou une mise à niveau ADS-B. Nous examinons donc des solutions de rechange. Les échéances et les coûts seront déterminés une fois les options choisies », ajoute le Ministère.

Ottawa pourrait commander de nouveaux Challenger ou des avions Global, des jets de plus grande taille dont la distance franchissable est supérieure. Un Challenger 605 flambant neuf coûte environ 42 M$, tandis que le prix du Global le plus luxueux est de plus de 95 M$.