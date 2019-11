Christian Bégin : une cinquantaine en dents de scie

Christian Bégin a commencé cette semaine à tourner la série «Les mecs», qui porte sur les remises en question des hommes dans la cinquantaine. L’acteur estime que sa propre cinquantaine se passe «plutôt bien», même s’il y a «un bout sur la "garnotte"», a-t-il admis.

«Ma vie professionnelle est sur une pente foisonnante, ce sont des années extraordinaires, mais ma vie personnelle est plus erratique. C’est un mélange des deux! (rires) La cinquantaine est un chemin plus rocailleux, qui amène l’éventualité de me demander comment j’occupe le temps qu’il me reste. Je vais avoir 57 ans et, à cet âge, on appréhende la vie en fonction du temps qu’il nous reste. Sans être fataliste, ça donne une importance différente à ces années-là, de celles qui sont derrière. J’aurais envie qu’il advienne des choses sur cet autre versant de ma vie», a raconté celui qui animera le spectacle «La nuit de la déprime», le 20 janvier prochain.