Cinq ventes à ne pas manquer au mois de novembre

Les journées sont plus courtes et les températures se refroidissent, mais il n’y a pas que du négatif à ressortir, en ce mois de novembre! En fait, le onzième mois de l’année est le temps de l’année où les ventes d’entrepôt et d’échantillons sont les plus nombreux. Juste avant le Temps des fêtes, profitez des offres alléchantes et de nombreux soldes, partout en ville.

Voici donc cinq ventes pour tous les goûts, à ne pas manquer au mois de novembre.

1. La Grande vente d’entrepôt Rubino

Photo courtoisie

40 000. C’est le nombre de paires de chaussures et bottes qui sera en stock au Centre de liquidation Rubino. Dès le 14 novembre prochain, on se donne rendez-vous à la Grande vente d’entrepôt Rubino, pour profiter des rabais, allant jusqu'à 70%, sur les marques de bottes d'hiver, bottillons et chaussures pour femmes, hommes et enfants. Parmi celles-ci, mettez la main sur une paire de Michael Kors, Pajar Canada, UGG, Sorel, Kamik, Timberland, Converse, Lacoste et plus encore. C’est l’occasion pour les shoe-a-holic de se faire plaisir sans culpabilité! Je vous conseille d’arriver vraiment tôt, car la file d’attente est toujours très longue. À noter que les poussettes sont interdites. *Du 14 au 17 novembre prochain : 6000-A Boul. Des Grandes-Prairies, St-Léonard Montréal

2. La vente d’échantillons de sacs à mains MATT & NAT

Photo courtoisie

Au tour de la griffe québécoise MATT & NAT d’offrir aux fashionistas une vente d’échantillons, allant jusqu’à 80% de réduction. On craque pour les différents modèles de sacs à dos, de sacs à bandoulières et de sacs banane, tous conçus de cuir végétalien. MATT & NAT propose également une nouvelle collection de manteaux et de chaussures. D’ailleurs, si vous avez une amie de votre entourage qui attend le passage de la cigogne, de magnifiques sacs à langer véganes sont également disponibles (excellente idée de cadeau de shower de bébé)! *Du 6 au 9 novembre prochain – 433, Rue Chabanel Ouest, Tour Nord, 3e étage, Suite 300, Montréal

3. La première grande vente d’entrepôt du Groupe Weyco

Photo courtoisie

Une grande première arrive très bientôt à Montréal! En effet, ce jeudi, le Groupe Weyco ouvrira les portes de son entrepôt pour une grande vente de bottes et chaussures pour hommes, femmes et enfants. Le groupe est reconnu pour la grande qualité́ de ses quatre grandes marques : Florsheim, Stacy Adams, Nunn Bush et Bogs. Les chasseurs de rabais seront heureux de profiter des prix exceptionnels, allant jusqu’à 70 % de rabais sur les divers types de chaussures, dont l’indétrônable botte de pluie Bogs! * Du 7 au 9 novembre prochain – 8205, boul. Montréal-Toronto, Suite 100 à Montréal Ouest

4. Cosmétiques de luxe à rabais à la vente d’entrepôt Lise Watier

Photo courtoisie

La vente populaire de Lise Watier est de retour pour le plus grand plaisir des fanatiques des produits de beauté de luxe. Mascaras, rouge à lèvres, fonds de teint, crèmes anti-rides, soins hydratants, parfums et plusieurs autres articles de la marque québécoise seront soldés. Des aubaines à tout casser, allant jusqu’à 80% du prix régulier sont affichées. Oh oui, faites le plein de plusieurs produits discontinués! Le déplacement vaut la peine, même si la ligne d’attente peut parfois être longue! * Les 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 novembre: 5600, Chemin de la Côte-de-Liesse, Mont-Royal, Montréal

5. Produits beauté à petits prix à la Vente Marcelle-Annabelle

Photo courtoisie

Et pour finir en beauté, ne manquez pas la méga vente d’entrepôt Marcelle-Annabelle. Faites le ménage de vos coffres à maquillage et faites le plein d’articles de cosmétiques liquidés à 80 % de rabais. Les soins pour le visage qui sont hypo-allergènes sont également à petits prix. Ne soyez pas surpris des articles détaillés à 2,3, ou 4 dollars! C’est l’endroit de prédilection pour acheter en double votre démaquillant ou votre crayon à yeux préférés! Pourquoi ne pas profitez aussi de votre visite pour repérer plusieurs idées-cadeaux à quelques dizaines de dollars; parfaits pour remplir les bas de Noël! *Du 7 au 10 et 15 au 17 novembre : 9456, Chemin de la Côte-de-Liesse, Lachine, Montréal