Crise d’identité

La déception est particulièrement vive au Québec et en Ontario. Dans ces provinces, l’échec a été d’autant plus cuisant que les attentes étaient grandes.

En jetant leur dévolu sur Andrew Scheer en 2017, les conservateurs croyaient avoir choisi un candidat capable de poursuivre l’œuvre de Stephen Harper. Pendant plus d’une décennie, ce dernier a réussi à unir sous une même tente les conservateurs sociaux, les réformistes et les progressistes.

De plus en plus de conservateurs se demandent aujourd’hui si les croyances religieuses de M. Scheer constituent un obstacle insurmontable à l’atteinte du pouvoir. C’est particulièrement le cas au Québec et en Ontario. Or, ces deux provinces font et défont les gouvernements.