Des commissions scolaires dépassées

J’ai longtemps craint que l’abolition des commissions scolaires ne soit une perte de temps et une perte de droits.

Perte de temps, un peu comme les Régies régionales de santé, transformée en Agences... puis finalement en Centre de santé et de services sociaux (CISS et CIUSS).

Dans le monde de la santé, je me demande souvent si tous ces bouleversements n’auront été que vastes opérations de fusion... et de changement de cartes professionnelles.

Ces brassages de structures, nous répète-t-on, « mettront l’usager au centre de l’institution » et nous feront économiser, mais force est de constater que le résultat n’est souvent pas conforme à ces belles promesses !

Dans le cas des commissions scolaires, il y a en plus un argument démocratique qui m’empêchait d’être d’emblée pour l’abolition. C’est un palier où il y a taxation. Or, on sait qu’il ne devrait y avoir de taxation sans représentation ; bref, sans élection.