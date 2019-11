Des retrouvailles remplies d’amour

Elle aime son public d’amour. Et son public le lui a bien rendu en lui offrant un soutien indéfectible, mardi soir, à la salle Albert-Rousseau, où Nathalie Simard remontait sur scène après une longue absence qui a quand même laissé des traces.

« Vous me faites vivre des moments extraordinaires. Santé, mes amours ! », a lancé Nathalie Simard après un autre élan d’affection de ses admirateurs. Loin des yeux, loin du cœur ? Pas dans le cas de celle que les Québécois ont vue grandir sous leurs yeux et qui a franchi récemment le cap de la cinquantaine.

N’empêche que ce spectacle soulignant les 40 ans de carrière de la chanteuse, qui a finalement décidé de reprendre la tournée onze ans après avoir annoncé sa retraite du show-business, n’est pas sans failles.

Le principal écueil ? Elle jase. Beaucoup trop. Nathalie Simard avait quelque chose à raconter entre chaque chanson.

On comprend qu’elle a des choses à partager, et c’était touchant de l’entendre confier aux membres de sa famille dans la salle qu’elle est en train de reprendre le contrôle de sa vie, mais tout ce placotage a empêché le concert de prendre son rythme.

À ce niveau, un peu de concision ne ferait pas de tort. Sans compter que son humour manquait parfois, comment dire, de raffinement.

De Whitney à Melissa

Visiblement nerveuse, Nathalie Simard a aussi mis un peu de temps avant de trouver ses repères vocaux. En plus, elle s’était imposé tout un défi en insérant dès le troisième titre la costaude The Greatest Love of All, de Whitney Houston.

Sans être éclatante, sa courageuse relecture de ce standard pop, saluée par une chaleureuse ovation, a semblé lui donner des ailes et, peu après, on a eu un premier beau moment quand elle a entonné avec sensibilité Amène-toi chez nous, de Jacques Michel.

De la première partie du spectacle, on a apprécié sa fougueuse livraison de Like The Way I Do, qui a fait bondir la foule, et son étonnante performance vocale sur Il était une fois dans l’ouest, dédiée à ses parents décédés.

Avec sa fille

Après un détour dans les années disco au retour de l’entracte, Nathalie Simard a pigé dans le répertoire de Prince pour une impeccable Purple Rain et, plus surprenant, dans celui de Guns N’ Roses. Une version épurée de Sweet Child Of Mine a constitué le prétexte pour inviter sa fille Ève à la rejoindre.

Cette dernière a pu montrer ce dont elle est capable quand elle a eu la scène à elle seule pour chanter Over the Rainbow, de Judy Garland.