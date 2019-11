D’où me vient cette jalousie subite?

Je suis une femme de 40 ans prise d’un ardent désir de fonder une famille avec mon conjoint actuel, de quelques années mon cadet. Comme mon horloge biologique sonne fort vu mon âge, et que ce garçon me semble un père rêvé, je vis dans la fébrilité.

On sort ensemble depuis un an mais on ne cohabite que depuis six mois, et c’est à partir de là que s’est réveillé en moi un sentiment de jalousie pour toutes les femmes qui l’entourent, y compris mes amies en qui j’avais toujours eu confiance et que je redoute maintenant, même si leur conjoint est présent.

Je n’avais jamais ressenti ce genre d’émotion avant. Je ne me reconnais plus. J’ai même commencé à lui faire des crises quand il rentre un peu plus tard que prévu. Ou même quand, en ma présence, il semble regarder une autre femme avec plus d’intensité. Il ne peut plus me parler des filles avec qui il travaille sans que je pète une coche.

Quand ma crise est passée je m’excuse, mais je ne sais pas s’il va endurer ça encore longtemps. L’autre jour il m’a dit que ma jalousie commençait à l’agacer, et que comme il n’avait rien à se reprocher, il trouvait même insultant que je le questionne comme je le fais. Je n’aime pas du tout éprouver ce sentiment, et surtout de façon aussi forte. Pensez-vous que ça viendrait du fait qu’il est plus jeune que moi et que ma peur de le perdre m’aveugle? Ou bien pensez-vous que ce serait la crise de la quarantaine?

Anonyme

Je pense que la première raison que vous invoquez pour expliquer votre jalousie soudaine a des chances d’être la bonne puisque la première cause de la jalousie est la peur de perdre l’autre. Peut-être avez-vous peur de ne pas mériter l’amour de cet homme plus jeune que vous? Mais il faudrait aussi chercher du côté de la confiance en soi. Se serait-il passé des choses dans votre vie au cours des dernières années ou lors de vos précédentes relations qui l’auraient ébranlée? Comme la jalousie prend souvent sa source dans un imaginaire qui a bien plus à voir avec la peur qu’avec des faits réels, prenez le temps de bien analyser ce qui se passe au lieu de partir en peur quand vous sentez monter en vous l’envie de blâmer votre amoureux. Dans la mesure où rien de vérifiable ne peut vous permettre de douter de cet homme, apprenez à contrôler vos instincts si vous tenez à lui.