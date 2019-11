Droit au cœur

On a peut-être reculé l’heure dans la nuit de samedi à dimanche, mais moi, avant, à Sainte-Émélie-de-l’Énergie, j’ai reculé d’un demi-siècle et c’est venu me chercher.

On s’est concocté une belle petite soirée de retrouvailles.

Les pompiers ont préparé un excellent duo spaghetti et salade César pour deux cents personnes, le bon vin coulait doucement et j’ai fait un numéro d’une quarantaine de minutes.

C’était une veillée pour financer une partie des fêtes du 150e de Sainte-Émélie, mon village natal. Le grand manitou était là.

Roger Beaudoin vient de célébrer ses 98 ans et il est droit comme un chêne, allumé comme toujours et entouré de ses filles pas peu fières. Il y a longtemps que je n’avais pas vu mon patelin aussi souriant, enjoué.

Il y a des gens que je n’avais pas vus depuis 50 ans et je les aurais reconnus au milieu d’une foule. Madeleine Desroches, ma maîtresse de 4e année toute belle et pleine de vie comme dans la belle époque. J’ai manqué de temps. J’aurais aimé m’asseoir à chacune des tables et connaître l’histoire de toutes ces familles entre aujourd’hui et autrefois.

PAS FINI

2020 sera une année de festivités à Sainte-Émélie et je vous en reparlerai parce qu’ils ont des projets emballants.

Ce n’est pas un village comme les autres et je l’avais presque oublié. En plus, on est tous des p’tits. Moi, je suis un p’tit Beaudry, mais y a aussi les p’tits Durand, les p’tits Ferland, les p’tits Daigneault, les p’tits Robillard, les p’tits Hénault, les p’tits Blais, etc.

DANS LE TAS

Je suis né dans la petite maison blanche en plein milieu du village. Ma mère disait à côté de l’église, mon père disait en face de l’hôtel.

À DEMAIN

Samedi soir à Sainte-Émélie, il neigeait. Magnifique dans la côte du Grand Rang.