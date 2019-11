Élection 2020 et liberté d'expression

La semaine dernière, je publiais une entrée dans laquelle j'expliquais que Donald Trump et son équipe utilisent mieux Facebook ou Google et y investissent plus que les opposants démocrates. Jusqu'à maintenant, on ne censure pas les publicités politiques pour en expurger les fausses informations.

Lorsque James Madison a rédigé le Bill of Rights (à l’époque, les dix premiers amendements), la portée du premier amendement n’était pas particulièrement bien définie et déjà, les partisans d’un gouvernement central fort s’opposaient à ceux qui privilégiaient les législatures d’État.

L’histoire américaine est ponctuée de causes qui ont contribué à mieux définir le cadre de cet amendement. L’avènement des réseaux sociaux est maintenant au cœur d’une nouvelle lutte.

Face à l’importance croissante des réseaux sociaux dans le déroulement des campagnes électorales, les démocrates sont majoritairement en faveur d’une responsabilisation accrue des Mark Zuckerberg et autres joueurs majeurs. Ces géants du web devraient payer le prix pour l’impact négatif qu’ils ont sur la vie démocratique en laissant circuler les fake news. On encaisse l’argent des publicités tout en contribuant à la désinformation.

De leur côté, les républicains, Donald Trump en tête, se posent en champion de la liberté d’expression. En réaction à l’argumentaire démocrate, ils crient à la censure. Il ne s’agirait que d’une stratégie supplémentaire pour faire taire le président.

Le débat actuel autour du premier amendement et de l’influence des réseaux sociaux ne se limite pas à une querelle politique opposant les deux grandes formations politiques. D’autres organisations aimeraient qu’on filtre les publicités pour éviter la propagation de propos haineux. Elles ont en tête les propos du président sur les minorités ou sur l’immigration. On déplore des relents de nativisme.

La liberté d’expression et son encadrement me sont toujours apparus comme des enjeux majeurs, mais dans un univers déjà très polarisé et à l’aube d’une campagne présidentielle, je me demande si les électeurs y accorderont beaucoup d’attention. Hélas, j’en doute...

Si l’impact de la publicité sur les réseaux sociaux vous intéresse, je vous invite à lire ceci.