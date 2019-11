Est-ce que je suis trop sensible?

Je suis avec mon mari depuis 28 ans et nous avons deux enfants de 17 et 15 ans. Notre relation bat de l’aile depuis quelques années, soit depuis que mon mari a eu une aventure avec une de mes cousines rencontrée dans un party de famille. On a alors vécu une grosse crise, mais comme il s’est excusé de toutes les manières possibles, et vu que je l’aimais encore, je n’ai pu faire autrement que lui pardonner.

Tout allait à peu près bien jusqu’à ce qu’il se mette à me faire des remarques désobligeantes sur mes rondeurs. C’est vrai que j’ai pris du poids ces dernières années, mais rien de grave selon mes sœurs qui ont des physiques similaires au mien. L’une d’elles m’a dit qu’elle ne supporterait pas de se faire diminuer par son mari comme le mien le fait. Pensez-vous qu’elle a raison et que je devrais lui en parler?

Une femme peu confiante en elle-même

Si je me fie à votre signature, votre sœur a raison. Et quelqu’un qui n’a pas confiance en lui n’a pas le courage de se faire respecter. À cet égard, votre façon légère de régler l’incident de la cousine, sans aller au fond des choses, fut une erreur dont vous payez encore le prix.