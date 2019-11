Et de 10 pour les Islanders

Les Islanders de New York ont remporté un 10e match consécutif, mardi, en défaisant les Sénateurs d’Ottawa par la marque de 4 à 1 au Barclays Center.

AFP

Les «Isles» ont pourtant accordé le premier but du match alors qu’ils étaient en avantage numérique. Quatre buts sans réplique ont toutefois permis à la troupe de Barry Trotz de poursuivre sa séquence.

Dans la victoire, Cole Bardreau a inscrit son premier but en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) sur un tir de pénalité. Ce filet s’est aussi avéré être le but gagnant. Cal Clutterbuck, Casey Cizikas et Josh Bailey ont obtenu les autres buts des gagnants. Pour sa part, Thomas Greiss a repoussé 27 des 28 tirs dirigés vers lui.

La dernière défaite des Islanders remonte au 11 octobre contre les Hurricanes de la Caroline.

Une victoire pour le retour de Tavares

À Toronto, les Maple Leafs ont souligné le retour au jeu de John Tavares avec une victoire de 3 à 1 aux dépens des Kings de Los Angeles.

Le capitaine de la formation torontoise a toutefois été blanchi de la feuille de pointage. Taveres était à l’écart du jeu depuis le 16 octobre en raison d’une fracture à un doigt.

Le défenseur Jake Muzzin a aussi été tenu au silence, lui qui affrontait son ancienne équipe pour la première fois depuis qu’il a été échangé aux Leafs en janvier dernier.

Alexander Kerfoot, Auston Matthews et William Nylander ont marqué les buts de l’équipe locale.

Smith se charge des Jackets

À Columbus, Reilly Smith a marqué les deux buts des Golden Knights de Vegas, qui l’ont emporté 2 à 1 devant les Blue Jackets.

Smith a enfilé le but victorieux en désavantage numérique, en milieu de deuxième période. C’est également lui qui avait ouvert la marque dans la dernière minute de jeu du premier vingt. William Karlsson a obtenu des mentions d’aide sur les deux réussites de Smith.

Marc-André Fleury a repoussé 29 tirs devant la cage des Golden Knights. Seul Boone Jenner a réussi à le déjouer.

Gusev et Boqvist tranchent en fusillade

À Winnipeg, Nikita Gusev et Jesper Boqvist ont touché la cible en tirs de barrage pour procurer une victoire de 2 à 1 aux Devils du New Jersey face aux Jets.

Nico Hischier avait ouvert la marque pour les visiteurs au premier vingt avec son deuxième but de la saison. Andrew Copp a répliqué en deuxième période pour les Jets pour forcer la tenue d’une prolongation.

Mackenzie Blackwood a réalisé 32 arrêts devant le filet des Devils. À l’autre bout de la patinoire, Connor Hellebuyck a bloqué 31 tirs.