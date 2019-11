JODOIN née MORIN, Andrée



À Val-David, anciennement de Boucherville, le 1er novembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Andrée Morin, épouse de M. Michel Jodoin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Jo-Anne (Jean-Pierre), son frère Michel, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :418 BOUL. LABELLEROSEMÈREle vendredi 8 novembre dès 13h. Une réunion de prières aura lieu en son honneur ce jour même au salon à 16h30.