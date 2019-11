Front commun contre la réforme de l’immigration: «Je me sens plus Québécoise que Française!»

Front commun des partis d’opposition à l’Assemblée nationale, qui demandent au gouvernement Legault de reculer sur sa réforme de l’immigration touchant les étudiants internationaux.

Une cinquantaine d’étudiants internationaux touchés par les nouvelles mesures du ministre Simon Jolin-Barrette accompagnaient les députés de l’opposition mardi matin au Parlement.

Le gouv. doit revenir sur sa décision sur le programme d’expérience québécoise (PEQ). Ces jeunes sont bouleversés, tristes et en colère contre ce règlement sans logique et contre-productif de la CAQ. Nos régions, nos PME et le Québec en entier sont perdants. #polqc #AssNat pic.twitter.com/IcsooWEjSw — Méganne Perry Mélançon (@MeganneMelancon) November 5, 2019

«Je me sens plus Québécoise que Française! Je suis peut-être née ailleurs, mais mon présent est ici et mon avenir est ici. Cet avenir, le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) me l’assurait», a témoigné Claire De Muns Darteville, étudiante en troisième année au Baccalauréat en Sciences politiques de l’Université de Montréal.

Le ministre caquiste de l’Immigration vient de resserrer les règles d’admission de ce programme, qui s’adresse aux étudiants étrangers venus suivre une partie de leur formation au Québec. À partir de maintenant, leur domaine d’étude devra être ciblé par le gouvernement pour qu’ils puissent y postuler.

Libéraux, solidaires et péquistes parlent d’une seule voix pour dénoncer ces modifications au PEQ, qui «brisent des vies et des rêves».

«On les a attiré au Québec, à grand renfort de publicité, partout en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Ils sont formés chez nous, parlent notre langue, partagent nos valeurs et ils ont survécu à nos hivers», a soutenu le député libéral Monsef Derraji.

Le ministre Simon Jolin-Barrette écrit ses lois et ses règlements dans sa «tour d’ivoire» sans réfléchir aux conséquences humaines de ces décisions, déplore le solidaire Gabriel Nadeau-Dubois.

«C’est la deuxième fois que ce ministre prend des décisions en immigration en oubliant complètement les personnes en chair et os qui se cachent derrière les chiffres qu’il manipule dans son bureau de ministre», dit-il.

La péquiste Méganne Perry Melançon signale que les étudiants internationaux sont intégrés «partout au Québec» et permettent à certains cégeps de régions de maintenir leurs programmes ouverts.