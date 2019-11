Je sors, je reste

Coup de cœur :

Album

From Somewhere Invisible

Photo courtoisie

La formation post-rock Oiseaux-Tempête dévoile cet automne un tout nouvel album intitulé « From Somewhere Invisible». Le groupe français y propose un son résolument rock, aux arrangements très brutes et à travers lesquels les guitares électriques prennent une place prédominante, mais sans que jamais l’équilibre qui en résulte ne tombe dans une trop grande agressivité. Les pièces sont longues, tout en développement. Les adeptes du groupe Godspeed You ! Black Emperor y trouveront certainement leur compte.

Disponible depuis le 23 octobre

Je sors :

Concert

Skye Consort

Photo courtoisie

L’ensemble aux sonorités traditionnelles et folkloriques Sky Consort se joindra l’instant d’un concert à la chanteuse suédoise Emma Björling. Au menu ce soir : des musiques scandinaves, celtiques et québécoises. De courtes discussions sont également prévues au début du concert ainsi que durant l’entracte.

Ce soir à 19h30 à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal, 1380 rue Sherbrooke Ouest

Lancement

François Roy

Photo courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète montréalais François Roy présentera ce soir à travers un lancement-spectacle son tout nouvel album intitulé «À l’abri de la tempête», son troisième opus en carrière. Le musicien y propose un son folk bien engagé, où le côté revendicateur des textes se joint habilement aux arrangements sophistiqués de cuivre et de clavier.

Ce soir à partir de 17h au Verre bouteille, 2112 avenue du Mont-Royal Est.

Exposition

De Visu

Photo courtoisie

De façon tout à fait complémentaire à la sortie du livre intitulé «De visu», regroupant une série de portraits d’artistes du Québec, le photographe Laurent Theillet, photographe spécialiste du portrait et écrivain, exposera 60 photoportraits d’artistes à la Maison de la Culture Janine-Sutto (anciennement Frontenac). L’exposition a débuté le 30 octobre dernier et se poursuivra jusqu’au 12 janvier 2020.

Aujourd’hui de 13h à 19h à la Maison de la Culture Janine-Sutto, 2550 rue Ontario Est.

Exposition

Janet Werner

Photo courtoisie

Le Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) présentera jusqu’au 5 janvier 2020 une exposition cherchant à poser un regard sur l’oeuvre des dix dernières années de la peintre canadienne Janet Werner. L’artiste montréalaise est reconnue entre autres pour ses portraits de femmes inventées toujours colorés et décalés.

Aujourd’hui de 11h à 21h au Musée d’art contemporain, 185 rue Sainte-Catherine Ouest

Cinéma

Chantal Akerman, ici et là-bas

Photo courtoisie

Le Cinéma Moderne présente cette semaine, à travers la série 10/10 qui propose 10 rétrospectives et ateliers avec des cinéastes d’ici et d’ailleurs, une rétrospective de la réalisatrice belge Chantal Akerman. Son documentaire Sud, un film portant sur le sud des États-Unis des années 1990, sera diffusé ce soir.

Ce soir à 18h45 au Cinéma moderne, 5150 boulevard Saint-Laurent

Je reste :

Livre

La lutte

Photo courtoisie

Mathieu Poulin propose cet automne son deuxième livre intitulé «La lutte» à travers lequel l’auteur réunit le monde de la lutte professionnel à celui du syndicalisme.

En librairie depuis le 29 octobre

Album

Ébène - Simon Morin

Photo courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète Simon Morin propose ici son premier album intitulé «Ébène» à travers lequel l’artiste y propose un opus de 12 chansons aux sonorités très pop et rock.

Disponible depuis le 1er novembre

Télé

La chute du Mur de Berlin

Photo courtoisie

Dans le cadre du 30e anniversaire de la chute du Mur de Berlin, Radio-Canada présente une série de reportages à travers son téléjournal animé par Céline Galipeau. Ce soir : regard sur l’ex-Yougoslavie, un territoire qui s’est fracturé suite à l’effondrement du bloc communiste.

Ce soir à 22h sur ICI Télé